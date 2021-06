Walkabout Mini Golf débarque sur Steam à la mi-juillet et sera cross-play

Walkabout Mini Golf est actuellement l'un des jeux les mieux notés de la plateforme Oculus Quest. Avec son côté graphique épuré et coloré, le titre attire par son ambiance fun et décontractée. Il mise également sur une gestion de la physique réaliste et une grande variété de parcours. Au nombre de sept, jouables de jour comme de nuit et comptant dix-huit trous chacun, ils offrent une multitude de défis à même de contenter les golfeurs les plus aguerris, mais aussi les joueurs occasionnels.

Aujourd'hui, nous apprenons que Walkabout Mini Golf, jusqu'alors uniquement disponible sur les casques Oculus Quest et Rift, débarquera le 15 juillet sur la plateforme Steam. Avec une communauté et une réputation déjà bien étoffées, cela va sans dire que le titre iconique va convertir de nouveaux joueurs adeptes de swing, put, spin ou autre trick shot en tout genre pour épater les copains. Et cerise sur le gâteau, plus communément appelé ace dans le jargon du golfeur, le cross-play s'invite à la fête et permettra à cinq joueurs de se retrouver ensemble, peu importe le casque, le tout sans avoir à recouvrir nos trous avec les mottes de terre laissées derrière nous. Elle n’est pas belle la vie ?