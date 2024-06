Wanderstop : le créateur de The Stanley Parable dévoile un jeu bien différent

Après avoir retourné le cerveau des joueurs avec The Stanley Parable et The Beginner's Guide, Davey Wreden a fondé Ivy Road en compagnie de Karla Zimonja (Gone Home, Tacoma, Bioshock 2 : L'Antre de Minerve) et du compositeur Daniel « C418 » Rosenfeld (Minecraft). Soutenu par l'éditeur Annapurna Interactive, le studio a dévoilé lors du Summer Game Fest Live 2024 son premier jeu.

Si vous êtes fans de The Stanley Parable, attention, ce titre n'a absolument rien à voir. Wanderstop sera un cozy game axé sur la narration qui nous demandera de gérer un salon de thé. Bien sûr, les joueurs s'attendent à un retournement, l'héroïne semble souffrir de stress post-traumatique qui pourrait faire basculer l'histoire dans quelque chose de totalement différent. Voici la présentation du jeu :

Wanderstop est une histoire pleine de douceur sur le thé et le changement. En incarnant une combattante déchue nommée Alta, vous gérez un salon de thé dans une forêt magique et vous vous occupez des clients de passage. Mais Alta n’a pas envie d’être là. Et si elle s’en va, le salon de thé ne sera plus qu’un souvenir lointain et douloureux. La boucle de jeu principale de Wanderstop s’appuie sur le rituel de la gestion du salon de thé. Il commence par la pousse et la récolte des ingrédients nécessaires à la préparation des infusions et s’achève par leur mélange dans une machine à thé des plus inhabituelles. En chemin, vous parlerez avec de nombreux personnages qui passeront dans votre boutique, vous découvrirez leur histoire et apprendrez quelle est la recette qui leur convient le mieux. Sur votre temps libre, vous pouvez faire un peu de ménage dans la boutique, la décorer à votre goût ou simplement aller vous asseoir sur un banc avec une tasse de thé pour méditer. Ne rien faire est tout à fait possible. La boutique demande de la patience et elle se refuse à qui n’est mû que par la croissance débridée. Et c’est pour cette raison qu’Alta ne peut rester. C’est pour ça qu’elle n’y arrivera jamais. Ce n’est pas elle. Non, elle est une combattante ! Qui insisterait ainsi pour transformer la plus grande guerrière du monde en serveuse docile ?! Avec tout ce qu’elle est capable de faire… Non, non, non, ce n’est pas possible, elle ne le fera pas… elle ne peut pas...

Wanderstop est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC et PlayStation 5. En attendant, vous pouvez retrouver The Stanley Parable Ultra Deluxe contre 29,99 € sur Amazon et Fnac.