Warhammer 40,000: Space Marine 2 sera explosif, même en coopération et en multijoueur

Hier soir se tenait le Warhammer Skulls Festival, un évènement dédié aux jeux vidéo dans l'univers créé par Games Workshop. Warhammer 40,000: Space Marine 2 était évidemment présent, le jeu de tir et d'action à la troisième personne de Focus Entertainment et Saber Interactive s'est offert une nouvelle bande-annonce dévoilant ses modes multijoueurs.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 proposera ainsi un mode coopératif à trois joueurs, Operations, permettant d'incarner un Space Marine parmi six classes différentes, allant du Bulwark au Sniper. En plus de cela, trois modes compétitifs en 6 vs 6 seront disponibles (Annihilation, Seize Ground et Capture & Control) pour des affrontements entre Space Marines de l'Imperium et du Chaos. Les développeurs annoncent que les joueurs pourront personnaliser leurs Space Marines de la tête aux pieds avec des couleurs, symboles héraldiques, épaulières et autres gantelets. Des cosmétiques qui seront enrichis grâce au Season Pass, mais aussi via des mises à jour gratuites. Ces dernières rajouteront également des missions, armes et ennemis après le lancement.

La date de sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est toujours fixée au 9 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 53,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.