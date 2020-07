Warhammer: Chaosbane annoncé sur PS5 et Xbox Series X

Warhammer: Chaosbane est pour rappel un hack'n slash développé par Eko Software et édité par Nacon, sorti en juin dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre a été plutôt bien accueilli par les fans du genre et de la franchise, mais il n'est pas encore à mettre aux oubliettes, il va en effet ressortir sur les consoles next-gen.

Eh oui, les studios ont profité de la Nacon Connect de ce soir pour annoncer que Warhammer: Chaosbane allait arriver « prochainement » sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Évidemment, pas de précision sur la date, mais il faut s'attendre à un lancement très proche de la sortie des consoles de salon de Sony et Microsoft, voire le jour J.

Si vous ne voulez pas attendre, Warhammer: Chaosbane est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, il est vendu 26,99 € sur Amazon.fr.

