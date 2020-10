Warhammer: Chaosbane Slayer Edition, les versions PS5 et Xbox Series X et S datées et détaillées

Sorti en juin dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Warhammer: Chaosbane est pour rappel un hack'n slash édité par Nacon et développé par Eko Software, qui va avoir droit à une version next-gen, comme l'avaient annoncé les studios cet été. Aujourd'hui, nous avons enfin une date de sortie, ainsi que des détails sur cette version améliorée.

Sans surprise, Warhammer: Chaosbane Slayer Edition sera disponible à partir du 10 novembre sur Xbox Series X et S, puis le 19 novembre sur PlayStation 5, soit en même temps que les nouvelles consoles de Microsoft et Sony. Cette édition inclura de base le jeu, mais aussi les 12 DLC et les mises à jour, dont Keela, la Tour du Chaos. Mais surtout, les joueurs pourront profiter d'une expérience en 4K et à 60 fps et découvrir un nouveau personnage, Jurgen Haider le Répurgateur. Ce dernier dispose de deux armes, une rapière et un pistolet, le rendant très puissant dans les combats rapprochés, et il sera disponible en DLC sur PC, PS4 et Xbox One. Les développeurs lancement également un patch gratuit pour tout le monde, avec un agrandissement des hubs de l'Acte 1 et 2, ce dernier ayant droit à de nouveaux ennemis. La zone du Cimetière fera son apparition, avec là encore des décors et adversaires additionnels, et les joueurs pourront affronter des Princes Démons, des skill crusher à pied ou montés, un guerrier du Chaos ou encore de nouveaux cultistes.

Si vous avez déjà Warhammer: Chaosbane, vous pourrez découvrir ce contenu additionnel à partir du 10 novembre avec cette mise à jour gratuite, le titre est disponible à 19,9 € sur Amazon.fr.

