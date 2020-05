Wasteland 3 en couverture de Game Informer, 40 minutes de gameplay partagées

Comme chaque mois, le magazine Game Informer met en couverture un prochain gros jeu, et pour ce numéro de juin 2020, c'est Wasteland 3 qui sera à l'honneur. Le jeu de rôle d'inXile Entertainment débarquera à la fin du mois d'août sur ordinateurs et consoles de salon, mais Game Informer présentera le titre en détail dans ses colonnes avant cela.

Le magazine est ainsi allé à la rencontre de Brian Fargo, un nom bien connu des amateurs de jeux de rôle occidentaux, qui a participé de près ou de loin à la création de franchises comme Fallout, Baldur's Gate, The Bard's Tale et donc Wasteland. Les journalistes de Game Informer ont pu mettre la main sur ce troisième volet et consacreront un long dossier sur l'histoire du jeu de rôle numérique. Mais déjà, vous pouvez retrouver 40 minutes de gameplay de Wasteland 3 dans une longue et riche vidéo, disponible ci-dessus.

Pour rappel, Wasteland 3 devait à l'origine sortir il y a 10 jours, mais le titre a été repoussé à cause du COVID-19, il est désormais attendu le 28 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le RPG est évidemment déjà disponible en précommande.