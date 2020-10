Watch Dogs Legion galère à 60 fps en 4K avec une RTX 3090

Watch Dogs Legion sortira dans deux petits jours sur PlayStation 4, Xbox One et PC. NVIDIA a régulièrement mis en avant le jeu d'Ubisoft pour vanter ses technologies RTX et DLSS, mais les premiers retours de certains testeurs montrent que le titre a quand même du mal à tourner à fond, même avec une RTX 3090, le dernier GPU haut de gamme de NVIDIA.

Le YouTubeur RajmanGaming HD a ainsi partagé une vidéo du benchmark de Watch Dogs Legion, dans laquelle il teste plusieurs réglages graphiques avec une RTX 3090 et un i9-10900K. Avec les options visuelles au maximum (Ultra), sans DLSS et RTX, le titre peine à atteindre les 60 fps en moyenne, avec même une chute du framerate à 38 fps pendant une explosion. Heureusement, en jouant sur les réglages, les choses s'améliorent, mais il faudra visiblement faire des concessions pour avoir du 60 fps constant en 4K, même avec une carte graphique vendue 1 549 €, d'après le prix recommandé et quand il y a du stock.

Il reste maintenant à espérer que les pilotes publiés par NVIDIA avant la sortie officielle du jeu amélioreront les performances. La date de sortie de Watch Dogs Legion est fixée au 29 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, des versions PS5 et Xbox Series X et S arriveront en même temps que les consoles. Vous pouvez retrouver la figurine Resistant Of London à 49,56 € sur Amazon.fr.

