We Are OFK : une date de sortie proche pour l'alléchant biopic musical épisodique

Si vous aimez les jeux narratifs et musicaux, vous allez probablement surveiller l'arrivée de We Are OFK. Il s'agit d'un biopic fictif autour du groupe de pop indé OFK, formé d'anciens développeurs de jeux vidéo, qui ont donc réimaginé leur histoire sous forme d'aventure jouable qui sera bien évidemment rythmée par leurs compositions.

Le projet avait été annoncé par un live de l'équipe aux Game Awards 2020 et a depuis été confirmé pour un lancement sur PC via Steam, l'Epic Games Store et itch.io, Switch, PS4 et PS5. Il sera découpé en 5 chapitres interactifs, et nous savons désormais à partir de quand ils paraîtront : la date de sortie du premier épisode vient d'être fixée au 18 août 2022, et un épisode par semaine sera proposé jusqu'au 15 septembre. Un EP de 5 chansons sera déployé en parallèle, également à raison d'un morceau par semaine.

Une édition physique PS5 ou Switch peut sinon être précommandée chez iam8bit, mais il faudra attendre un peu plus tard pour recevoir l'expérience complète chez soi. We Are OFK s'annonce très original et il nous tarde de découvrir s'il arrivera à la hauteur de ses ambitions.