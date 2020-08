William English, inventeur de la souris pour PC, est décédé

Les ordinateurs font partie de la vie quotidienne, et leur fonctionnement est intuitif. Et pourtant, à l'époque, seul un clavier accompagnait le PC et l'écran, il fallait entrer des lignes de code, mais William English, surnommé Bill, et Douglas Engelbart ont créé dans les années 60 la première souris pour ordinateur. Un prototype conçu au sein de l'Augmentation Research Center du Stanford Research Institute International, et qui a bien évolué.

D'abord constituée de roues sur deux axes, le prototype a été conçu dans le cadre d'un projet financé par la NASA, mais la souris a adopté dès les années 70 le système de boule inversée, la trackball, qui a longtemps été utilisée avant d'être remplacée par les capteurs optiques et lasers modernes, à l'instar de la Razer DeathAdder V2, vendue 76 € sur Amazon.fr. Le nom de souris viendrait de sa forme, semblable au petit rongeur éponyme, avec le câble faisant office de queue. L'accessoire a grandement aidé à rendre les ordinateurs plus faciles d'accès pour le grand public, Douglas Engelbart a imaginé un système mécanique capable de déplacer un curseur sur l'écran pour effectuer des tâches simples, Bill English l'a créé à partir de ses notes, donnant naissance à la première souris pour ordinateurs.

William English aura donc marqué l'évolution des ordinateurs dans les années 60 et 70, la souris qu'il a créée avec Douglas Engelbart est aujourd'hui un accessoire indissociable des PC. Il est décédé le 26 juillet dernier, à l'âge de 91 ans, comme le rapporte le New York Times.