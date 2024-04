Wired Direct 2024 : une nouvelle présentation de jeux indés annoncée et datée

Le milieu du jeu vidéo bat de l'aile, que ce soit du côté des AAA ou des jeux indépendants. L'E3 ne reviendra pas, il reste le Summer Game Fest et les conférences des constructeurs et éditeurs majeurs, mais les autres studios se démènent pour communiquer autour de leurs futures productions.

Après The Triple-i Initiative qui a eu lieu hier soir, c'est au tour de Wired Productions d'annoncer le Wired Direct 2024, une présentation en ligne qui mettra à l'honneur des jeux indépendants. Présenté par Aaron Cooper et Jake Kulkowski, l'évènement mettra en lumière plusieurs jeux avec des annonces, des dates de sortie et des bandes-annonces. Seront notamment présents Tomas Sala (The Falconeer, Bulwark: Falconeer Chronicles), Nosebleed Interactive (Arcade Paradise), Pathos Interactive (Hotel Architect), Keoken Interactive (Deliver Us The Moon) et Angry Demon Games (Gori: Cuddly Carnage).

Le Wired Direct 2024 aura lieu le 23 avril prochain, à partir de 21h00, il sera à suivre sur Twitch, Steam et YouTube. Vous pouvez retrouver tous les jeux de Wired Productions sur Gamesplanet.