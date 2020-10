Wired Horror Bundle : le pack avec 3 jeux d'horreur lancé sur PC, PS4 et Xbox One

Wired Productions a attendu cette semaine d'Halloween pour lancer sur les plateformes numériques son Wired Horror Bundle, aussi nommé Pack de jeux d'horreur Wired, qui regroupe comme son nom l'indique trois titres horrifiques édités par le studio. Place à une bande-annonce de lancement :

Le Wired Horror Bundle inclut ainsi Those Who Remain, Close to The Sun et The Town of Light, et voici une présentation de chaque titre :

The Town of Light - 2017, par LKA.it : Vous incarnez Renée, une jeune fille de 16 ans qui souffre des symptômes d'une maladie mentale. Elle cherche des réponses aux nombreuses questions sur son passé en explorant le lieu où elle a passé la plus grande partie de sa jeunesse. Il s'ensuit une aventure sombre et emplie d'émotions qui brouille les frontières entre le divertissement, la narration et la réalité. Close To The Sun – 2019, par Storm in a Teacup : La journaliste Rose Archer monte à bord de l'Helios à la recherche de sa sœur Ada. Elle découvre rapidement que les apparences sont trompeuses. Les grandes salles sont vides. La puanteur de la chair en décomposition flotte dans l'air. Le silence règne. Un unique mot est peint à travers l'entrée… QUARANTAINE ! Those Who Remain – 2020, par Camel 101 : Certaines erreurs ne devraient jamais arriver, surtout quand votre vie est parfaite – et pourtant, c'est le cas. Edward avait une belle vie, une femme magnifique et une petite fille parfaite. Pourtant, il se retrouve à rouler en pleine nuit après avoir sifflé plusieurs whiskies, traversant Dormont pour mettre fin à sa liaison secrète - et tenter de corriger ses erreurs.

Le Wired Horror Bundle est disponible sur le PlayStation Store et le Microsoft Store contre 39,99 €, et il est actuellement vendu 25,48 € sur Steam dans le cadre des Soldes d'Halloween 2020. Vous pouvez acheter une carte PSN de 40 € sur Amazon.fr.