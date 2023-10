World of Horror : un ultime cap franchi et des cauchemars en vidéo

Les amateurs d'horreur suivent depuis un moment World of Horror, certains ont même déjà craqué, le jeu était disponible en Early Access depuis plus de trois ans. Un titre édité par Ysbryd Games et développé par Panstasz avec un gameplay point & click qui puise ses inspirations du côté de H.P. Lovecraft et de Junji Ito.

Mais, comme prévu, World of Horror a franchi un cap important en fin de semaine dernière. C'en est terminé de l'accès anticipé, le titre vient de passer en version 1.0, les joueurs ont accès à tous les scénarios de ce jeu d'horreur psychologique, qui nous fait trembler rien qu'avec sa bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. Le jeu nous emmène pour rappel dans une petite ville rurale du Japon, où la frontière entre la réalité et les horreurs inhumaines est brisée. Le titre nous demande de résoudre des énigmes et de récolter des objets et sorts arcaniques dans une ambiance terrifiante.

World of Horror est disponible en version finale 1.0 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander en édition physique sur Amazon, la Fnac ou l'acheter directement sur GOG.com.