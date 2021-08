World War Z: Aftermath, le point sur tout le contenu inédit dans un trailer pour l'ouverture des précommandes

Entre DLC payants et mises à jour gratuites, World War Z nous en a déjà fait voir de toutes les couleurs depuis son lancement. Il veut désormais frapper encore plus fort avec la nouvelle version World War Z: Aftermath, dont le contenu supplémentaire pourra aussi être acheté via une extension à 19,99 €.

Entre des niveaux à Rome, au Vatican et à Kamchatka, une vue FPS exclusive, un système de combat au corps à corps revisité avec des armes à deux mains ou une dans chaque main, une classe Vanguard inédite et son bouclier électrifié, des hordes de rats à combattre, des défis quotidiens variés et plus encore, l'aventure ne manquera pas de raison d'être parcourue. Et la bonne nouvelle du jour, annoncée par une bande-annonce rappelant toutes ces nouveautés, c'est que les précommandes numériques sont désormais ouvertes sur PC, PS4 et Xbox One, au prix de 39,99 € pour le pack avec l'expérience complète.

Ceux qui réserveront leur exemplaire y auront d'ailleurs accès avec 2 jours d'accès anticipé sur la date de sortie officielle du 21 septembre. Il y aura pour mémoire des versions physiques sur PS4 et Xbox One (en précommande notamment à la Fnac), puis une édition Switch à l'automne, et une mise à jour d'optimisation pour la next-gen début 2022.