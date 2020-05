Xbox Game Pass : un Final Fantasy et d'autres jeux datés sur Xbox One et sur PC, mais beaucoup de départs en vue

Le mois de mai va être chargé pour le Xbox Game Pass pour Console et pas que parce que Red Dead Redemption 2 arrive le 7 mai prochain. Le programme du début du mois de mai vient d'être confirmé, avec malheureusement plus de départs que de nouveautés.

DayZ, Final Fantasy IX et Fractured Minds vont tous débarquer sur le service à 9,99 € par mois de la Xbox One dans les jours qui viennent.

DayZ (ID@Xbox) – 7 mai

DayZ est une impitoyable aventure bac à sable en multijoueur. Chacun des 60 joueurs du serveur n’a qu’un seul objectif : survivre, le plus longtemps possible, à tout prix. Ne comptez sur aucune aide, didacticiel, ou destination balisée : livré à vous-même, chaque décision a son importance. Sans sauvegarde possible, vous n’avez qu’une vie à vivre, et la moindre erreur aura des conséquences. Ce sont vos choix qui créeront votre expérience et celle-ci sera unique pour chacun et à chaque partie.

Final Fantasy IX – 14 mai

Djidane et sa troupe d’artistes ambulants, les Tantalas, projettent de kidnapper la princesse Grenat, du royaume d’Alexandrie. Par chance et contre toute attente, la jeune fille souhaite quitter son pays, et avec Steiner, son garde du corps, elle rejoint le groupe de Djidane. Une grande aventure les attend, de celles qui ont fait de Final Fantasy la série de légende que l’on connaît aujourd’hui.

Fractured Minds (ID@Xbox) – 19 mai

Fractured Minds est un jeu artistique court et prenant qui explore les problèmes d’anxiété et de santé mentale. Plongez dans un voyage au cœur de la psyché humaine pour découvrir les défis quotidiens liés à ces maladies.