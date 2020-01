Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de février 2020 dévoilés

Les mois se suivent et se ressemblent pour les abonnés Gold du Xbox Live, qui ont comme toujours droit à leurs quatre titres gratuits mensuels.



Les Xbox Live Games with Gold viennent d'être confirmés, et il y aura encore de la variété et de la qualité pour ceux qui aiment en profiter. Sur Xbox 360, et par ruissellement sur Xbox One grâce à la rétrocompatibilité, Fable Heroes sera offert du 1er au 15 février, et sera suivi par Star Wars Battlefront du 16 au 29. Sur Xbox One, deux expériences de genres différents seront accessibles, avec TT Isle of man du 1er au 29 février, puis Call of Cthulhu du 16 février au 15 mars.

TT Isle of Man – Optimisé pour Xbox One X

Pour les motards, il y a deux types de courses de vitesse : la TT de l’Ile de Man, et les autres. Aucune épreuve n’est plus éprouvante pour les machines et plus exigeante pour les pilotes. Retrouvez les 60,7 kilomètres du circuit fidèlement reproduits, les champions et leurs motos, et relevez le défi de la Snaefell Mountain. Mémorisez chaque tronçon de la course, maîtrisez tous les virages à la perfection, restez concentré sur les 6 tours, réalisez le meilleur temps et inscrivez votre nom parmi ceux des plus grands champions.

Call of Cthulhu – Optimisé pour Xbox One X

1924. Le détective privé Edward Pierce est envoyé enquêter sur la mort tragique de la famille Hawkins sur l’île reculée de Darkwater. Plongez dans l’univers iconique de H.P. Lovecraft, fait d’horreurs cosmiques et de folie insoupçonnée, et tentez de préserver votre santé mentale face à un monde terrifiant rempli de complots, de cultes fanatiques et de mystères dépassant les frontières de la réalité.

Fable Heroes

Fable Heroes ajoute une nouvelle dimension à la célèbre saga Fable avec cette aventure « hack and slash » dans laquelle jusqu’à 4 joueurs s’affrontent ou font équipe. En tant que véritables héros d’Albion, unissez vos forces pour éliminer d’anciens et de nouveaux ennemis et récupérer des pièces d’or pour déverrouiller améliorations, personnages et objets à utiliser dans ce jeu et dans Fable: The Journey sur Xbox 360.

Star Wars Battlefront – Optimisé pour Xbox One X

Découvrez un classique intemporel avec Star Wars Battlefront. Participez aux batailles mémorables des six premiers films Star Wars en combattant sur le front avec toutes les armes et véhicules que vous trouvez à votre disposition. Que vous soyez seul ou à la tête d’une armée, vous avez le choix entre renverser l’Empire ou écraser la Rébellion. Remarque : jeu en ligne non disponible.