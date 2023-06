Xbox Live Games with Gold : les nouveautés de juillet 2023 dévoilées

À quoi pourrons-nous jouer en juillet 2023 grâce au Xbox Live Games with Gold ? Comme souvent maintenant, le programme est moins intéressant que celui du Xbox Game Pass, mais il permet au moins de récupérer des jeux qui resteront jouables jusqu'à la fin de notre abonnement.

Les heureux élus sont Darkwood, survival horror de Crunching Koalas à débloquer du 1er au 31 juillet, puis When the Past was Around, point and click disponible du 16 juillet au 15 août.

Darkwood

Darkwood est un jeu de survival horror exigeant qui ne repose pas uniquement sur les sursauts d’effroi.

La version pour la Xbox Series X|S propose les fonctionnalités suivantes :

Résolution native 4K ;

Importation de données de sauvegarde.

Fabrique des armes, prépare des pièges et fortifie des abris. Le jour, explore et collecte des objets dans les inquiétantes forêts du bloc soviétique. La nuit, réfugie-toi dans ton repaire. Des forces cauchemardesques hantent les bois, alors prie pour espérer revoir le lever du jour.

Plonge dans le monde rude et étrange de Darkwood, découvre les secrets les plus sombres de ses habitants pour tenter d'échapper à ces zones dévastées avant qu’elles ne rongent ton corps et ne consument ton esprit.

When the Past was Around

When the Past was Around est un jeu d'aventure en point-and-click qui parle d'amour, de rupture, de renoncement et des joies et des peines de tout ce qui s'y rattache.

C'est l'histoire d'Eda, une jeune femme à l'aube de ses 20 ans.

Comme tous ceux de son âge, elle est perdue.

Elle s'est égarée en tentant de réaliser ses rêves.

Elle a perdu son chemin en quête d'amour.

Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Hibou.

L'homme qui attiserait le brasier de sa passion,

celui qui lui donnerait des papillons dans le ventre,

mais aussi celui qui lui briserait le cœur.

Ce jeu construit un récit doux-amer qui met en scène une jeune femme et son amant, dans un monde surréaliste fait de salles disjointes qui représentent des souvenirs et des époques. À chaque indice ramassé, à chaque énigme résolue, à chaque porte déverrouillée, la jeune femme trouve son chemin, élucidant les secrets qui la relient à son amant, des secrets qu'elle connaissait jadis.