Xbox Live Games with Gold : les nouveautés d'août 2023 dévoilées

C'est la dernière ligne droite pour le Xbox Live Games with Gold, le service va en effet changer de forme à la rentrée, et de nom également. Mais en attendant de découvrir le Xbox Game Pass Core, Microsoft dévoile aujourd'hui les titres qui seront jouables pour les abonnés du Xbox Live Gold en août 2023.

Au moins d'août, nous aurons donc droit à Blue Fire, un jeu de plateforme 3D développé par Robi Studios, ainsi qu'à Inertial Drift, un jeu de course rétrofuturiste signé Level 91 Entertainment. Les deux titres seront accessibles du 1er au 31 août prochain.

Blue Fire

Les forces du mal ont pris le contrôle du monde de Penumbra. Le monde a besoin d’un guerrier de la lumière et des ténèbres ! Embarquez pour un voyage à la découverte de temples remplis de défis de plateforme 3D, affrontez des ennemis farouches et participez à des quêtes secondaires. Apprenez à vous déplacer de manière intelligente en surmontant des puzzles de plus en plus difficiles et en découvrant les secrets qui vous permettront de sauver Penumbra.

Inertial Drift

Le jeu de course d’arcade Inertial Drift vous propulse dans une uchronie inspirée des années 90, à la fois futuriste et rétro, dans laquelle vous devrez piloter des véhicules de manière unique et dévastatrice pour exécuter des drifts exaltants grâce à une transmission à deux leviers de vitesse. Choisissez parmi 16 voitures à la personnalité distincte sur 20 pistes endiablées pour dévaler un centre-ville baigné à la lumière des néons. Améliorez vos compétences dans en mode solo, puis prouvez que vous êtes le meilleur en mode multijoueur.