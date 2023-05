Xbox Live Games with Gold : les nouveautés de juin 2023

La fin du mois approche, alors Microsoft a des choses à nous dire sur la suite des offres de ses services. Après un point sur le calendrier des deux prochaines semaines pour le Xbox Game Pass, place à la révélation des jeux Xbox One offerts aux abonnés Xbox Live Gold. Nous avons d'un côté Adios, jeu narratif sur un éleveur de cochons qui va avoir des ennuis avec la pègre locale, à récupérer entre le 1er et le 30 juin, et de l'autre The Vale: Shadow of the Crown, jeu d'action-aventure avec une héroïne sombre devant s'aider des sons pour progresser, à débloquer entre le 16 juin et le 15 juillet.

Les résumés officiels de ces expériences originales sont disponibles ci-dessous.

Adios Adios est un jeu cinématographique en vue subjective dans lequel vous devez apprendre à vivre avec les conséquences d'une décision difficile. Vous êtes un éleveur de porcs du Kansas. Un matin d’octobre, froid et vif comme tous les autres, vous décidez que vous ne laisserez plus la pègre locale utiliser vos bêtes pour se débarrasser de leurs corps. Lorsque votre vieil ami - tueur à gages - arrive avec son assistant pour vous livrer un autre mort, vous trouvez enfin le courage de leur dire que vous arrêtez les frais. Mais votre ami ne veut pas que vous arrêtiez tout. Parce qu'il sait : ce n'est pas un travail que l'on quitte. Alors il essaie de vous convaincre que vous faites une erreur. Cette journée, vous la passez à travailler dans votre ferme et à explorer les moindres recoins d'un authentique environnement du Midwest américain aux côtés de l'homme qui sera obligé de vous tuer s'il ne peut pas vous convaincre de continuer. Vos choix détermineront le reste de votre vie. Adios, après tout, ça veut bien dire au revoir. The Vale: Shadow of the Crown The Vale: Shadow of the Crown est un jeu d'action-aventure axé sur l'histoire qui met à profit tout le potentiel de l'audio 3D et du retour haptique de la manette pour offrir un gameplay immersif qui plonge littéralement le joueur dans la peau du personnage. En tant que jeu audio, The Vale insuffle une nouvelle vie aux combats médiévaux et offre une expérience vraiment nouvelle à tous les joueurs, malvoyants comme voyants.

Le Xbox Live Gold et les Games with Gold sont pour mémoire compris dans l'offre Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.