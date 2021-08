Xbox : un nouveau casque stéréo dévoilé

En plus des constructeurs tiers, les fabricants de consoles produisent eux aussi des périphériques officiels pour leurs machines. Microsoft a déjà lancé un nouveau casque sans fil en début d'année, et il présente aujourd'hui un nouveau modèle, un casque stéréo filaire, compatible Xbox et PC.

Ce casque stéréo reprend quelques fonctionnalités du précédent modèle, comme « un design léger et un arceau ajustable pour mieux répartir la pression sur le haut de la tête, des écouteurs larges et confortables pour les sessions de jeu plus longues et les boutons pour couper le son et modifier le volume sont facilement accessibles ». La connectique se fait avec un Jack 3.5, et concernant le son, Microsoft affirme qu'il est « le plus proche possible de celui qui fut enregistré, en garantissant que les fréquences hautes et moyennes soient les plus claires possible tout en offrant des basses solides ». Cerise sur le gâteau, le casque stéréo est compatible avec les applications Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X.

Le constructeur recommande le casque stéréo pour les joueurs qui veulent un modèle filaire polyvalent pour jouer sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, à un prix abordable. Le casque sera en effet vendu 59,99 €. Vous pouvez sinon retrouver le modèle sans fil à 99,99 € à la Fnac.