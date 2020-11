Xbox Series S : évidemment, l'espace de stockage libre est bien inférieur à 512 Go

Vous connaissez la chanson : ce n'est pas parce qu'un appareil électronique vous est vendu avec un disque dur d'une certaine capacité qu'il propose autant d'espace de stockage libre. Nous savions déjà que la Xbox Series X de 1 To n'offrirait que 802 Go utilisables, après passage de l'OS et des applications obligatoires.

Mais qu'en est-il de la Xbox Series S et de ses 512 Go ? La console sans disque dur, tournée vers le tout numérique et là pour vendre des abonnements Xbox Game Pass à gogo, permettra-t-elle d'installer plein de jeux en simultané ? Rien n'est moins sûr, car alors que les premiers tests de la machine tombent, il a été confirmé qu'elle ne possède que 364 Go d'espace de stockage libre. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops Cold War seul pèsera 136 Go sur cette plateforme.



Certes, vous pouvez acheter une carte d'extension de stockage Seagate à 269 € ou un HDD classique pour jongler plus facilement avec votre ludothèque, mais cela enlève de l'attractivité à cette console à 299,99 €. De quoi vous échauder d'en commander une pour le 10 novembre ?

