XDefiant encore repoussé, ça sent mauvais pour le FPS d'Ubisoft

Ubisoft développe depuis plusieurs années XDefiant, un jeu de tir multijoueur à la première personne, qui compte bien tenter de faire de l'ombre aux Call of Duty de Activision... mais encore faut-il qu'il sorte un jour. Le FPS a eu droit à une bêta ouverte cet été, mais depuis, Ubisoft galère à publier son jeu.

Un temps attendu cet été, XDefiant n'avait pas passé les tests de conformité de PlayStation et Xbox pour sortir sur les boutiques en ligne des constructeurs, les développeurs se sont donc efforcés de corriger les soucis remontés, et espéraient lancer le titre d'ici octobre 2023. Nous y sommes, et voilà qu'Ubisoft publie un nouveau communiqué peu rassurant :

Merci à tous ceux qui ont participé à notre récente session de test public et qui continuent de nous soutenir pendant que nous créons XDefiant. Le PTS nous a une fois de plus montré votre intérêt pour notre jeu de tir rapide, nos cartes conçues de manière unique, nos modes axés sur les objectifs et notre liste de factions emblématique. Mais cela a également révélé certaines incohérences dans l'expérience de jeu que nous devons résoudre avant de lancer notre pré-saison. Nous avons donc pris la difficile décision de retarder la pré-saison de XDefiant. L'équipe continuera à travailler pour résoudre ces problèmes et à les tester pour s'assurer que nous atteignons notre objectif d'être le meilleur jeu de tir arcade de sa catégorie. Nous partagerons plus d’informations sur la pré-saison et les tests au fur et à mesure. Merci encore pour votre soutien - nous travaillons dur pour faire quelque chose de vraiment spécial et nous ne pourrions pas le faire sans vous. — L'équipe de développement XDefiant

Vous l'aurez compris, la date de sortie de XDefiant est repoussée à une date indéterminée, Ubisoft va prendre son temps pour développer son FPS de la meilleure des manières, et surtout éviter de le sortir à la va-vite pour qu'il ferme quelques mois plus tard... En attendant, les joueurs doivent prendre leur mal en patience, et pourquoi pas de tourner vers Rainbow Six Siege, à partir de 5,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.