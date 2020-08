Ys IX: Monstrum Nox daté sur PS4 en Occident, les Monstrums passent à l'action dans une bande-annonce de gameplay

Déjà disponible au Japon depuis septembre 2019, Ys IX: Monstrum Nox a finalement été annoncé pour l'Occident lors de la New Game+ Expo en juin dernier. Il nous revient à l'occasion de la gamescom 2020 avec une bande-annonce inédite et, surtout, une date de sortie sur la console de Sony, enfin plusieurs vu que chaque territoire aura la sienne.

Sans plus attendre, sachez qu'Ys IX: Monstrum Nox sera lancé sur PS4, le 5 février 2021 en Europe. L'Amérique du Nord sera servie avec quelques jours d'avance, le 2 février, tandis que l'Océanie devra patienter jusqu'au 12 février. Concernant la Switch et les PC, il faudra hélas attendre l'été 2021... Le trailer de gameplay nous montre de son côté les six Monstrums en action, chacun disposant de ses propres pouvoirs, leur permettant d'explorer Balduq à leur guise. Des mécaniques de gameplay connues des joueurs tels que le Flash Dodge et la Flash Guard feront leur retour, accompagnées de nouveautés comme les Gifts et le Boost Mode en combat.

Alors que le célèbre aventurier Adol « le Rouge » Christin et son compagnon Dogi arrivent à Balduq, une ville annexée par l'Empire Romun, notre héros se retrouve directement envoyé en prison. Lors de sa détention, il rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum : une personne dotée de dons, ainsi que le pouvoir d'exorciser les monstres. Il est maintenant l'heure pour Adol de s'allier avec d'autres Monstrums pour repousser les menaces émergentes de Grimwald Nox, la dimension des ténèbres. Il lui faudra aussi lever le voile sur les mystères qui entourent la malédiction de Monstrum et de la ville de Balduq.

Des visuels sont disponibles en page suivante, de même qu'un aperçu de la jaquette de l'édition physique. Cette Pact Edition contiendra quelques bonus bien sympathiques pour les fans :

Le jeu YS IX: Monstrum Nox sur PS4 ou Nintendo Switch ;

Le mini artbook « Monstrum Memoirs » ;

Bande-son « Melodies of the Macabre » sur CD, et en téléchargement pour la version Nintendo Switch ;

Jaquette réversible.

