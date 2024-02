Claw : tout ce dont vous avez besoin de savoir concernant la nouvelle console portable Windows de MSI

La Steam Deck a permis de montrer au grand public qu'il était possible d'associer le monde PC à l'ergonomie d'une console. Avant son arrivée en février 2022, les plus aventureux des PCistes nomades devaient se fournir sur le marché chinois, avec des machines tournant le plus souvent sous Windows (GPD Win, Aya Neo…). Et c'est justement sur ce système d'exploitation qu'Asus (ROG Ally) et Lenovo (Legion Go) ont sorti leur console, préférant la logique du "je peux jouer à tout" à "je ne joue qu'à ce qui est optimisé pour ma machine". Si la console portable de Valve fait bande à part, de par sa (faible) puissance et sa proposition, la prochaine console portable MSI Claw étonne par la sienne : élaborer une machine totalement sous Intel et non sous AMD. Une hérésie pour beaucoup, une surprise pour d'autres !

Si Intel a équipé dès 2016 la GPD Win (la première du genre) et bien d'autres consoles Windows par la suite, force est de constater qu'au-delà du proof of concept, le résultat était rarement concluant : problème de chauffe, d'autonomie, de puissance et surtout, d'optimisation. Et puis, AMD s'en est mêlé, devenant ainsi la nouvelle référence auprès des joueurs nomades.

Nous sommes en 2024 et voici que la MSI Claw débarque avec un APU 100 % Intel. Cela marquera-t-il un renouveau, une maladresse ou une quelconque révolution ? Commençons d'abord à voir ce que la bête a dans le ventre avant de se prononcer :

Composants Spécifications Processeur (CPU) Jusqu'au processeur Intel Core Ultra 7 155H avec Intel AI Boost (NPU) | 1,4 à 4,8 Ghz Unité graphique (GPU) Intel Arc Graphics de série 5 | 8 Go Mémoire 16 Go LPDDR5

Ecran 7 pouces IPS 1080p | 120 Hz VRR | Tactile Stockage De 512 Go à 1 To | 1 emplacement SSD M.2 2230 (NVMe PCIe Gen 4) Communication Intel Killer BE Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 Audio 2x Hauts-parleurs (2 watts) Prise audio 1x Combo Jack micro/casque Ports 1x type C (USB/DP/Thunderbolt 4) | Recharge PD 1x lecteur de carte Micro SD Contrôles Boutons ABXY RGB Sticks analogiques RGB L & R (effet hall) Croix directionnelle (D-pad) Gâchettes analogiques L & R (effet hall) Boutons L1 & R1 (effet hall) Bouton View Bouton MSI Center M Bouton Quick Settings Boutons Macro M1/M2 Retours haptiques HD Système d'exploitation Windows 11 familial Sécurité Empreinte digitale Batterie Batterie 6 cellules 53 Wh Adaptateur CA 65w PD Poids 675 g Dimensions 294 × 117 × 21,2 mm Couleur Noir Prix et stockage * 749,99 € : CPU Intel Core Ultra 7 135H - 512 Go | 799 € : modèle 1 To * Estimation 899,99 € : CPU Intel Core Ultra 7 155H | 1 To





