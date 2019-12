12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : des batailles épiques et irréalistes avec le jeu offert du jour #7

Ces 24 dernières heures, c'était un titre déjà accessible gratuitement par le passé qui était offert sur l'Epic Games Store.

Il ne s'agit cependant que d'un écart ponctuel, car depuis 17h ce mercredi et jusqu'à la même heure le 26 décembre, c'est bien un jeu qui n'avait jamais été proposé de cette manière sur l'EGS qui peut être ajouté à notre ludothèque. L'heureux élu est Totally Accurate Battle Simulator, chouchou des streamers sur Twitch et sur YouTube nous amenant à organiser des combats d'unités variées avec une physique ragdoll des plus amusantes.

Totally Accurate Battle Simulator est un jeu stratégique déjanté à la physique réaliste. Commandez vos troupes à travers les âges, exactement comme si vous y étiez. Armé d'un moteur de simulation de la physique dernier cri, TABS vous dévoile les plus grandes batailles de l'Histoire telles que vous ne les avez encore jamais vues !

Nous aurons ensuite rendez-vous avec un jeu associé à l'image d'un vaisseau spatial, que certains imaginent être FTL: Faster Than Light.

