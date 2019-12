12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu avec un gorille énervé offert pour le jour #5

Nous ne sommes qu'au cinquième jour des 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, et la bibliothèque des joueurs qui suivent l'évènement ne va pas s'en plaindre.

Little Inferno était gratuit de dimanche à lundi et, désormais, jusqu'à 17h00 ce mardi, c'est Ape Out qui le remplace. La production Devolver Digital nous amène à incarner un gorille chargé de détruire son environnement dans des décors générés de manière aléatoire.

Une fois lancé, rien ni personne ne pourra vous arrêter ! Foncez tête baissée sur les individus qui vous ont capturé, empoignez-les sans ménagement et servez-vous de ces vauriens comme armes ou boucliers pour semer mort et destruction dans votre sillage. Quel est votre objectif ? Vous frayer un chemin jusqu'à la liberté, dans un environnement généré aléatoirement !

Ne tardez pas à le récupérer, car dès demain, il sera remplacé par un autre titre, teasé par une étrange montagne. La logique voudrait qu'il s'agisse de Celeste, quand bien même le jeu avait déjà été rendu gratuit pendant une semaine cet été : du recyclage du côté des offres de l'EGS en vue ?

