15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un titre dans une charmante terre post-apocalyptique offert pour le jour #10 !

Après les aliens, les dictateurs et les sombres donjons, il était temps de calmer un peu le jeu pour l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Comme l'avait déjà révélé la fuite, c'est le relaxant My Time at Portia qui est offert jusqu'à demain 17h00, afin que nous puissions à notre tour améliorer un atelier en ruine en visitant la réjouissante contrée de Portia.

Voici comment le jeu de gestion de Pathea Games et Team17 est décrit par l'Epic Games Store.

My Time At Portia Démarrez votre nouvelle vie dans la merveilleuse ville de Portia ! Remettez à neuf l'atelier délabré de votre père en remplissant des commandes, en cultivant des plantes, en élevant des animaux et en interagissant avec les drôles d'habitants de cette charmante terre post-apocalyptique ! Récoltez, minez et fabriquez des objets grâce au vieux manuel et au plan de travail de votre père pour devenir l'atelier le plus réputé de Portia. Aidez les habitants à rebâtir la ville et percez ses secrets.

Dimanche, nous changerons encore d'ambiance avec Night in the Woods, l'aventure nocturne avec des animaux anthropomorphes.

