16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un bac à sable technologique pour la quatrième offre

Nouvelle journée et autre cadeau dans le cadre des 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store sur PC. Après Astrea: Six Sided Oracles, c'est un bac à sable basant son expérience sur les véhicules qui est proposé, TerraTech, développé par Payload Studios. Les fans de Minecraft et autres LEGO Fortnite souhaitant un titre plus axé sur la technologie devraient donc être intéressés. Vous avez jusqu'à ce dimanche 22 décembre à 17h00 pour le récupérer.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

TERRATECH TerraTech est un jeu d'aventure type bac à sable dans un monde ouvert. Vous pouvez concevoir et construire vos propres créations dans un jeu qui mélange fabrication, combat et découverte. Concevez des voitures, des chars et des avions à partir d'un immense catalogue de blocs. Récupérez, fabriquez et achetez de nouvelles pièces pour survivre et devenir le prospecteur planétaire ultime.

Son successeur TerraTech Worlds est actuellement vendu 20,09 € en Accès Anticipé sur Steam.