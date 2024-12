16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : une plongée dans un sombre donjon pour la sixième offre

Après Wizard of Legend ce dimanche, les 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuivent en ce début de semaine avec un titre bien sombre. Il s'agit de Dark and Darker d'IRONMACE, un free-to-play où nous parcourons un donjon en vue à la première personne avec comme particularité d'être PvPvE, nous confrontant aussi bien à l'IA qu'à d'autres véritables joueurs. Offrir un jeu gratuit ? Eh bien, il s'agit de sa déclinaison Statut Légendaire, un DLC coûtant habituellement 27,45 €. Il faut d'ailleurs « acheter » le f2p afin de profiter de l'offre en l'ajoutant également à votre panier. Vous avez là encore 24 heures pour en profiter, jusqu'à ce mardi 24 décembre à 17h00.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

DARK AND DARKER - STATUT LÉGENDAIRE

Une Aventure Fantastique et Hardcore en Donjon à la Première Personne

Des fortunes impénétrables attendent les courageux et les fous prêts à s'enfoncer dans les profondeurs dévastées d'une ancienne citadelle. Faites équipe avec vos amis et utilisez votre courage, votre intelligence et votre ruse pour découvrir des trésors mythiques, vaincre des monstres effroyables et garder une longueur d'avance sur les autres chasseurs de trésors sournois. Une fois que vous avez pillé vos richesses, le plus dur reste à faire : sortir vivant. Trouvez les chemins de sorties cachés avant que les ténèbres toujours plus grandes ne récupèrent vos richesses et votre cadavre pour les ajouter à leur irrépressible magot.

Classique Irrésistible

Dark and Darker vise à capturer l'émerveillement et l'admiration des jeux d'aventure fantastiques classiques. Nous nous appuyons sur les épaules de géants et nous nous efforçons de respecter les traditions du genre. Nous nous tournons vers les mondes anciens où le danger rôde dans chaque recoin, mais où le courage et l'aventure sont récompensés par des richesses inouïes.

Choisissez un rôle, rejoignez un groupe !

Faites équipe avec vos amis et constituez un groupe pour augmenter vos chances de survie. Choisissez parmi un large éventail de rôles fantastiques intemporels et constituez l'escouade parfaite de trois personnes. Incarnez un barbare costaud qui tient la ligne de front, tandis que votre rôdeur à l'œil vif tire des flèches à distance et que votre joyeux barde soutient le moral des troupes en jouant des airs entraînants.

Impitoyablement Difficile

Dark and Darker est un monde de hauts risques et de hauts rendements. Explorez une forteresse souterraine mystique où les dangers sont incessants et où le moindre faux pas peut entraîner la mort. Un bon jugement permet de récolter d'énormes récompenses, mais la mort est lourdement sanctionnée par la perte de tout votre butin.

Un accent sur le combat à la Première Personne

Dark and Darker oeuvre pour une grande immersion. Les aventuriers doivent utiliser leurs yeux et leurs oreilles comme dans le monde réel. Les joueurs doivent cibler, suivre et viser les innombrables défis qu'ils rencontrent. Nous fournissons un large éventail d'armes de combat rapproché qui ont chacune des mécanismes uniques à apprendre et à maîtriser. Les coups portés à la tête et au dos infligent des dégâts critiques. Savoir manier correctement chaque arme donne au joueur un avantage pour survivre dans ce monde difficile.

Magie Ancienne

La magie est une force puissante mais difficile à manier dans le monde de Dark and Darker. Pour la maîtriser, il vous faudra de longues incantations, des compétences spéciales, le bon équipement de canalisation et un sens tactique. Les sorts doivent être synchronisés et ciblés pour un effet maximal. Pour ceux qui ne sont pas doués pour la magie, le bricolage, la connaissance d'équipements spéciaux et un peu de prévoyance peuvent aider à égaliser les chances.

Confort dans les Ténèbres

L'obscurité est votre amie dans ce décor implacable. Éteignez les lumières et profitez de l'obscurité pour vous cacher de vos ennemis ou tendre des embuscades. Si les batailles tournent mal, se fondre dans l'obscurité peut mener à une retraite furtive.

Échappez-vous !

Découvrez les portails cachés afin d'explorer de plus en plus profondément le donjon et découvrir les monstres les plus hideux et des artefacts d'une valeur inestimable. Toutes les richesses que vous accumulez ne serviront à rien cependant si vous ne parvenez pas à en sortir vivant. Trouvez une sortie, aussi rares soient elles, avant que l'essaim sombre ne vienne récupérer votre âme.