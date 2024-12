16 jeux gratuits de l'Epic Games Store : des voitures miniatures pour la dixième offre

Après la bonne surprise qu'a été Ghostrunner 2, l'offre suivante des 16 jeux gratuits de l'Epic Games Store n'est pas aussi intéressante, bien qu'il s'agisse d'un bon jeu. En effet, c'est Hot Wheels Unleashed (lire notre test), jeu de Milestone sorti en 2021, qui est proposé. Alors que Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged a été offert aux abonnés PlayStation Plus en novembre, il y a de quoi trouver ce cadeau un peu léger à côté, bien qu'il n'y ait ici pas besoin d'un abonnement pour le conserver et s'amuser. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à ce samedi 28 décembre à 17h00 pour le récupérer.

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

HOT WHEELS UNLEASHED

Collectionnez les meilleurs véhicules de l'univers Hot Wheels, construisez des circuits exceptionnels et prenez part à des courses époustouflantes.

COLLECTIONNEUR ? ARTISTE ? LES DEUX

Les plus célèbres véhicules Hot Wheels n'attendent que vous. Préparez-vous à prendre le volant et à brûler la gomme ! Démarquez-vous et exprimez votre personnalité avec un éditeur de livrée exclusif.

TOUJOURS DANS LA COURSE

Faites vos preuves en remportant des courses exceptionnelles et soyez prêt pour du fun à l'état pur ! Driftez, chargez le boost et propulsez-vous dans des loopings spectaculaires. Mais attention ! Si vous êtes trop lent, vous ne pourrez pas gagner contre la gravité. Plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter. Courez contre vos amis grâce au mode écran scindé ou affrontez jusqu'à 12 adversaires dans des défis en ligne.

FAÇONNEZ VOTRE PROPRE CIRCUIT

Organisez vos courses dans d'immenses environnements interactifs aux spécificités uniques, où chaque objet peut faire partie du circuit. Laissez parler votre créativité grâce à un éditeur de circuit fascinant ! Tirez parti du décor pour créer un circuit sensationnel et disposez des éléments comme bon vous semble, sur la piste et en dehors. Courbez et étirez la cultissime « pièce orange », ajoutez des loopings, des boosts spéciaux, des obstacles et autres éléments exclusifs pour concevoir l'incroyable parc d'attractions qui accueillera vos courses. Partagez vos folles créations en ligne et découvrez celles d'autres joueurs.

PILOTEZ À DOMICILE

Décorez votre propre salle avec les nombreux éléments amassés sur votre route et organisez-y des courses fantastiques.