24H sur GAMERGEN.COM : le nouveau firmware de la PS5, un jeu confirmé dans le PS+ en août et le replay du PlayStation State of Play

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 8 juillet 2021 ?

Avis aux possesseurs de la PS5, un tout nouveau firmware, le 21.01-03.21.00, a été déployé. À côté de cela, un jeu à venir dans le PlayStation Plus en août a été dévoilé et vous pouvez revoir le PlayStation State of Play en notre compagnie.

Dans le reste de l'actualité, une Toyota a été ajoutée dans Gran Turismo Sport, Arcadegeddon arrive sur PS5 et PC, une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a été partagée, la nouvelle série de Disney, What If...?, a eu droit à une date de diffusion, les remakes de The House of the Dead et Panzer Dragoon sortiront en physique, une nouvelle vidéo du mode deux joueurs de LEGO Super Mario a été dévoilée et le troisième mode de Battlefield 2042 a été confirmé.

Pour finir, plusieurs productions sympathiques peuvent être récupérées gratuitement sur l'Epic Games Store.