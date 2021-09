24H sur GAMERGEN.COM : les jeux offerts sur le PS+ et le Xbox Live Games with Gold, et un point sur les nouveautés dans les Call of Duty

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mercredi 29 septembre 2021 ?

Sony Interactive Entertainment et Microsoft ont communiqué sur les jeux « offerts » sur le PlayStation Plus et le Xbox Live Games with Gold en octobre, il y a de quoi se faire plaisir. En outre, un point a été fait sur les nouveautés de la saison 6 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone.

Dans le reste de l’actualité, Fabrik Games rejoint la famille PlayStation Studios, la Survivante Mikaela Reid sera ajouté dans Dead by Daylight, une nouvelle bande-annonce colorée d’Encanto : La fantastique famille Madrigal a été partagée, Lemnis Gate a eu droit à un trailer de lancement, ainsi que les versions PS5 et Xbox Series X/S de Ghostrunner, et Netflix a acheté le studio Night School Studio.

Pour finir, pour le lancement d’Insurgency: Sandstorm, une vidéo promotionnelle a été exhibée sur la Toile.