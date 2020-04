24H sur GAMERGEN.COM : The Last of Us Part II retiré du PlayStation Store, la manette de la PS5, et les jeux du PS Now

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 7 avril 2020 ?

The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR ont été retirés du PlayStation Store, Sony a remboursé les joueurs. À côté de cela, la manette de la PS5 a été dévoilée, et les jeux du PlayStation Now du mois d'avril ont été communiqués.

Dans le reste de l'actualité, les applications PS4, Xbox One, iOS et Android de Disney+ sont disponibles, quelques informations sur Elden Ring auraient fuité, des détails sur la mise à jour Exo Mech de No Man's Sky ont été partagés, nous nous sommes attardés sur les jeux offerts via le PlayStation Plus japonais, Capcom demande si les joueurs souhaitent encore des remakes, nous avons jeté un œil sur les soldes du Xbox Live, et les prix de la RTX 2080 Ti Édition Cyberpunk 2077 flambent sur la Toile.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :