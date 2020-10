24H sur GAMERGEN.COM : un hommage à Eddie Van Halen, l'Oculus Quest 2 fonctionnel, et des affiches The Mandalorian

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 12 octobre 2020 ?

Sea of Thieves a rendu hommage à Eddie Van Halen avec une petite reprise de Jump. À côté de cela, l'Oculus Quest 2 est dorénavant fonctionnel, et quatre nouvelles affiches sympathique de The Mandalorian ont été partagées.

Dans le reste de l'actualité, Paul W.S Anderson a rassuré les fans concernant le film Monster Hunter, toutes les opérations de Level-5 ont été suspendues en Amérique du Nord, nous nous sommes attardés sur les meilleures ventes de jeux vidéo en France, un nouveau personnage de One Piece : Pirate Warriors 4 a été annoncé, Apex Legends est compatible avec NVIDIA Reflex, et de nouvelles configurations concernant Watch Dogs Legion ont été communiquées.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment : TEST de l'Oculus Quest 2 : notre avis sur l'Elite Strap, le serre-tête ergonomique optionnel