Apex Legends désormais compatible avec NVIDIA Reflex

NVIDIA continue de rajouter sa technologie Reflex à tous les gros jeux compétitifs du moment, et après Call of Duty: Modern Warfare et Warzone (et en attendant Call of Duty: Black Ops Cold War), c'est du côté du Battle Royale d'Electronic Arts et Respawn Entertainment que se tournent les regards aujourd'hui.

Eh oui, Apex Legends prend désormais en charge NVIDIA Reflex, qui est pour rappel une technologie réduisant la latence grâce aux cartes graphiques GeForce. Avoir un input lag le plus bas possible, c'est mieux pour jouer à des jeux compétitifs en ligne, et comme le montre le graphique ci-dessus, avec un écran à 360 Hz et une RTX 3080, la latence n'est que de 19 ms d'après NVIDIA.

