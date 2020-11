Actu JV du jour, « Xbox Series S, trop vieux pour ces conneries », Sidequest pour les nuls, on en parle ?

Suite à son EDITO « Xbox Series S, trop vieux pour ces conneries », Niiico, rédac-chef de feu Consoles+, vient ce soir dans le GAMERGEN LIVE NIGHT pour en parler et son intervention sera le sujet principal de notre GAMERGEN LIVE NIGHT de ce soir.

Journaliste de l'âge d'or de la presse vidéoludique papier, Niiico a continué son activité pendant de nombreuses années dans divers magazines nationaux. Devenu un photographe professionnel de talent, il n'en reste pas moins « dans le game » et sa passion pour les jeux vidéo est toujours intacte. Il intervient régulièrement dans nos colonnes ou vidéos. C'est dans ce cadre-là que Microsoft lui a expédié une Xbox Series S et qu'il a acceptée avec plaisir. Découvrir une nouvelle console, en étant passionné, ne peut pas se refuser et surtout ne peut que faire rêver.