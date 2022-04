Adibou par Wiloki : le jeu éducatif se lance en chanson

Si vous avez grandi dans les années 90, vous connaissez forcément Adibou, le petit cousin bien plus populaire qu'Adi et star de jeux éducatifs pour les enfants de 4 à 7 ans. Ubisoft avait annoncé l'année dernière un partenariat avec Wiloki, une plateforme de soutien scolaire en ligne, pour faire revenir le héros de notre enfance.

Adibou par Wiloki : l'app pour apprendre et s'amuser de 4 à 7 ans vient donc de débarquer cette semaine sur iOS et Android, en chanson ! Les studios partagent un petit clip pour nous plonger dans l'ambiance, avec évidemment Adibou, mais aussi ses amis Plop et Robie, sans oublier le méchant Bouzigouloum, qui va encore dévorer des gâteaux. Wiloki explique qu'il s'est basé sur « l'intelligence artificielle et l'identification des leviers de motivation » pour créer ce jeu éducatif dans l'univers coloré et insolite d'Adibou, avec l'expertise d'Ubisoft pour tout ce qui est création, production et marketing. Précisons au passage que Wiloki a été fondé par Manon, Thibaut et Hugo Oskian, enfants de Roland Oskian, fondateur de Coktel Vision qui a créé Adi, Adibou et Adiboud'chou avec Muriel Tramis.

Dans Adibou par Wiloki : l'app pour apprendre et s'amuser de 4 à 7 ans, les jeunes joueurs peuvent donc explorer le jardin, la cuisine, le salon, le potager et le coin des fleurs pour s'adonner à diverses activités ludiques, avec notamment une Tour du savoir destinée à l'éveil général, la Salle de mathématiques pour apprendre à compter et la Pièce de français pour s'entraîner à lire et écrire.

Adibou par Wiloki : l'app pour apprendre et s'amuser de 4 à 7 ans est disponible sur iOS et Android, pour mobiles et tablettes, au prix de 9,99 €. Les développeurs promettent déjà des mises à jour pour enrichir le contenu et comptent introduire des fonctionnalités multijoueurs pour jouer entre amis ou en famille « dans un environnement 100 % sécurisé », sans oublier des lives animés par les personnages des univers de Wiloki et Adibou. Vous pouvez retrouver des tablettes sur Amazon.