Alan Wake 2 : un clip musical complètement barré dévoilé, gare aux spoilers !

Alan Wake 2 s'est amusé à perdre les joueurs grâce à sa narration, le titre n'est pas simple à suivre, il fait même des références à Alan Wake premier du nom et Control, un autre titre de Remedy Entertainment dans le même univers. C'est notamment le cas du groupe de musique fictif Old Gods of Asgard, incarné par le vrai groupe de Rock finlandais Poets of the Fall. Si vous n'avez pas fait tous ces jeux, attention, la vidéo ci-dessous spoile un passage d'Alan Wake 2 !

Remedy Entertainment et Poets of the Fall viennent de publier un clip vidéo pour la chanson Herlad of Darkness, présente dans une scène déjà culte d'Alan Wake 2. Nous retrouvons Alan Wake, l'agent du FBI Alex Casey, le présentateur Mr. Porte et les membres des Old Gods of Asgard dans une séquence complètement barrée inspirée d'un passage du jeu vidéo. C'est complètement loufoque, totalement à l'opposé de l'ambiance étouffante du reste du survival-horror, l'équipe s'est sans aucun doute bien amusée pour tourner ces plans, Ilkka Villi (Alan Wake), David Harewood (Mr. Porte) et Sam Lake (Alex Casey, mais aussi directeur créatif du jeu) s'en donnent à cœur joie.

Pour rappel, Poets of the Fall s'était déjà fait remarquer en signant le titre Late Goodbye à la fin de Max Payne 2, mais cette franchise n'a aucun lien avec Alan Wake et Control. Les Old Gods of Asgard sortiront d'ailleurs prochainement leur album Rebirth: Greatest Hits, disponible en précommande en vinyle à la Fnac ou en CD sur Amazon.

