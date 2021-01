Amazon dévoile les 100 jeux, accessoires et consoles les plus vendus en 2020

Comme en chaque début d'année, Amazon fait le point sur les produits qui se sont le mieux vendus sur sa boutique en ligne ces 12 derniers mois. En 2019, les joueurs avaient craqué pour des cartes PSN et des jeux Switch, la tendance est encore un peu la même en 2020, même si les places s'inversent.

Dans la catégorie Jeux vidéo d'Amazon.fr, c'est donc Animal Crossing: New Horizons qui est le produit le plus vendu en 2020, suivi de près par l'incontournable carte PSN de 10 €. Voici le top 10 :

1 - Animal Crossing: New Horizons ;

; 2 - Carte PSN 10 € ;

3 - Mario Kart 8 Deluxe ;

; 4 - Nintendo Switch avec paire de Joy-Con rouge néon et bleu néon ;

5 - Super Mario 3D All-Stars ;

; 6 - Minecraft pour Switch ;

pour Switch ; 7 - 51 Worldwide Games ;

; 8 - Carte Nintendo eShop 15 € ;

9 - Hyrule Warriors : L'ère du Fléau ;

; 10 - Ring Fit Adventure.

Le reste du classement est à retrouver sur Amazon.fr, avec des accessoires comme une carte microSD officielle pour Switch en 11e place, une souris Logitech en 14e place et The Last of Us Part II en 15e place, premier jeu Sony du classement. Pour trouver des produits Microsoft, il faut aller jusqu'à la 17e place avec une carte Xbox Live de 10 €, puis à la 99e place pour FIFA 21 sur Xbox One. Cyberpunk 2077 est quant à lui 26e sur PS4 et 100e sur Xbox One. Côté consoles de salon, la Xbox Series X est 96e, loin derrière la PS5 à la 68e place, et la Xbox Series S n'est même pas dans ce top 100.

Outre-Atlantique, le classement est bien différent, avec de nombreuses cartes prépayées pour Xbox, PlayStation et Roblox dans le top 10, même si Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D All-Stars et le casque à bas prix Bengoo G9000 s'invitent dans le lot.