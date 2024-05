Amazon Games : une grosse annonce pour l'Europe

Si tout le monde connaît Amazon, le revendeur en ligne incontournable, sa branche Amazon Games dédiée au développement de jeux vidéo doit encore faire ses preuves. Crucible a vite été abandonné, tandis que New World n'a pas la popularité des MMORPG concurrents. Mais la firme américaine ne lâche rien.

Cette semaine, Amazon Games annonce l'ouverture d'un nouveau studio de développement à Bucarest (Roumanie), son premier en Europe ! Il rejoint les équipes d'Orange County, Montréal, San Diego et Seattle pour développer et éditer des jeux. Amazon Games a recruté Cristian Pana pour diriger ce nouveau studio, il a déjà 20 ans de carrière dans le milieu et a notamment été directeur général chez Ubisoft Bucarest, travaillant sur des franchises comme The Division, The Crew, Far Cry ou encore Avatar. Un C.V. impressionnant, mais qui va encore s'étoffer, Cristian Pana déclare :

Je suis ravi de rejoindre Amazon Games à un moment où l'équipe travaille activement à la mise en place d'une feuille de route passionnante. J'ai construit et dirigé des équipes exceptionnelles par le passé et je sais que cette région d'Europe est un point névralgique pour certains des meilleurs talents du jeu vidéo.

Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, rajoute :

Amazon Games se concentre sur le développement et l'édition de grands jeux, et nous avons une feuille de route ambitieuse à long terme devant nous. Notre volonté de développer notre portfolio de jeux nous a tout naturellement amenés à agrandir nos équipes de développement interne en Europe. Bucarest est connue pour être l'une des meilleures villes européennes émergentes pour le développement de jeux et nous sommes impatients de découvrir les talents qui y résident.

De nombreux projets sont en chemin chez Amazon Games, que ce soit l'édition du prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, la localisation en Occident du MMORPG Throne and Liberty ou encore le développement d'un autre MMORPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ce dernier est développé par l'équipe d'Orange County, déjà derrière New World, disponible contre 37,99 € sur Amazon, évidemment.