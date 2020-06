Among Trees : le charmant jeu de survie en forêt lancé par surprise en Accès Anticipé

Les jeux de survie sandbox ne manquent pas sur PC, mais Among Trees veut nous proposer une aventure moins punitive et plus reposante que la concurrence. Le titre de FJRD Interactive nous fait explorer une forêt dense et remplie d'émerveillement, où nous pourrons collecter des ressources, trouver de la nourriture, pêcher ou abattre des arbres, mais aussi jardiner, crafter des outils, cuisiner ou améliorer notre cabanon.



Le projet est en gestation depuis longtemps, et avait eu droit à son premier gros coup de projecteur aux Game Awards 2018. Il a profité de la scène du PC Gaming Show pour annoncer une bonne nouvelle : il est à présent disponible en Accès Anticipé.



BIENVENUE DANS VOTRE NOUVELLE DEMEURE

En plein milieu d'une forêt luxuriante, votre chalet peut être agrandit : construisez de nouvelles pièces et débloquez de nouvelles mécaniques comme la possibilité de cuisine, jardiner et créer ses propres outils. DÉCOUVREZ CE QUE LA FORÊT A À VOUS OFFRIR

Explorez un monde coloré et rempli de vie. De boisés denses à des grottes mystérieuses. SURVIVRE AVANT TOUT

Soyez prudents lorsque vous explorez. Faites tout ce que vous pouvez pour survivre : trouver de la nourriture, pêcher et abattre des arbres. DE L'ÉMERVEILLEMENT DANS CHAQUE RECOIN

Restez furtifs afin d'éviter les bêtes sauvages qui vivent dans la forêt - et qui sait quels autres danger la nuit vous réserve.

Comme pour la sortie de la future version commerciale, l'Early Access se passe en exclusivité sur l'Epic Games Store. Among Trees est affiché à 15,99 € de base, mais est proposé au prix de 13,59 € jusqu'au 20 juin pour attirer les premiers chalands.