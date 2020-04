Ape Out : un vinyle de l'étonnante bande originale par iam8bit

Pas forcément aussi remarqué que d'autres jeux édités par Devolver Digital comme Hotline Miami ou GRIS, Ape Out mérite quand même un coup d'œil et nous plonge pour rappel dans la peau d'un gorille bien décidé à casser des têtes sur de la musique jazz... entêtante, justement. Une bande originale qui a remporté le BAFTA Games Award de la meilleure réalisation audio en 2020, tout de même.

Eh bien, figurez-vous que la bande originale du beat'em all de Gabe Cuzzillo va avoir droit à une sortie en vinyle prochainement, et cette fois, c'est iam8bit qui se chargera de produire et distribuer les disques. Pas d'édition colorée en vue, simplement un vinyle noir avec au centre le gorille et le chasseur, ainsi qu'un artwork signé Mark Borgions. La bande originale est pour rappel assez atypique dans Ape Out, ce sont les actions du joueur qui font évoluer les sons créés par Matt Boch, les musiques enregistrées pour le vinyle d'iam8bit viennent donc d'une partie de Gabe Cuzzillo, puis « mastérisées » par Townsend Mastering.

iam8bit a déjà mis en ligne la page du produit sur son site officiel, mais les commandes sont malheureusement encore fermées. Quand le vinyle d'Ape Out sera disponible, il coûtera quand même 29,99 $.