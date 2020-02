Apex Legends : mode Butin Fixe, Bouclier Évolutif et set Héritage d'Octane avec l'évènement Piratage Système

La Saison 4 d'Apex Legends bat son plein, avec son lot d'éléments propres à débloquer au fil de notre progression. Mais en parallèle, Respawn Entertainment a d'autres initiatives pour occuper la communauté, comme cet évènement Piratage Système qui pointe le bout de son nez.

Il tournera principalement autour du mode Butin Fixe, pour un retour au Canyon des Rois avec un équipement original : le Bouclier Évolutif, qui se renforce au fur et à mesure que nous infligeons des dégâts. Nos parties dans ce mode permettent aussi de débloquer des objets cosmétiques exclusifs, dont deux skins d'arme légendaires et le set Héritage d'Octane.

Contenu de l’évènement Piratage système

Mode de jeu à durée limitée - Butin fixe

Revenez combattre temporairement dans le Canyon des Rois et découvrez un tout nouveau type d’équipement : le bouclier évolutif.



Ce mode de jeu à durée limitée aura lieu à Bord du Monde en première semaine, puis dans le Canyon des Rois en deuxième semaine.

Système exclusif de suivi de prix d’évènement avec deux skins d’arme légendaires

24 objets cosmétiques premium limités à l’évènement, que vous pouvez acheter directement ou obtenir dans les packs d'évènement Piratage système

Aperçu du set Héritage d’Octane

Débloquez les 24 objets cosmétiques du pack Piratage système disponibles au cours de l’évènement pour débloquer gratuitement le set Héritage d’Octane.

Mode à durée limitée - Butin fixe

Avez-vous déjà passé toute une partie à chercher une Spitfire pour vous retrouver à collectionner des fusils Mozambique ? Vous rêvez d'un chemin tout tracé vers une R-301 et une armure violette ? Ce qui suit devrait vous plaire...

Butin fixe est une version spéciale des Jeux Apex où une défaillance du système fait apparaître tout le butin au même endroit pendant toute la durée de l'évènement. Le plan de vol du vaisseau et les emplacements du cercle restent quant à eux les mêmes pendant 24 heures. L’objectif est de remanier à court terme le gameplay méta et de récompenser les joueurs qui se familiarisent avec la nouvelle progression... Mais attention ! Si vous savez où se trouve cette jolie R-99 à chargeur agrandi... vous n'êtes pas le seul.

La première semaine du mode à durée limitée Butin fixe se déroulera à Bord du Monde. La deuxième semaine, les Légendes reviendront dans le Canyon des Rois.

Lancement d’un nouvel équipement : le bouclier évolutif

Dans le cadre du mode Butin fixe à durée limitée, nous inaugurons un nouveau type d’équipement : le bouclier évolutif. Quand vous ramassez le bouclier évolutif, il est plus faible qu'un bouclier corporel de base (blanc) mais, à mesure que vous infligez des dégâts à des joueurs qui ne sont pas au tapis dans la partie, il se renforce et peut devenir encore plus résistant qu'un bouclier corporel épique (violet). Le bouclier évolutif change de couleur en se renforçant, mais sa lueur distinctive permanente vous aidera à l'identifier. Son évolution se transmet d'un porteur à l'autre, alors attendez-vous à des scénarios palpitants en fin de partie !

Pour commencer, le bouclier évolutif sera réservé au mode Butin fixe avant d’apparaître plus fréquemment. Après l’évènement, nous déciderons de l'ajouter ou non aux autres types de parties, alors n'hésitez pas à nous donner votre avis.

Système exclusif de suivi de prix d’évènement

En janvier, dans le cadre de l’évènement d’arcade Grande soirée, nous avons dévoilé un nouveau système de suivi de prix qui offrait plus de récompenses et de façons de les remporter. Nous sommes ravis de vous annoncer son retour avec d’autres améliorations telles que des récompenses supplémentaires et des défis plus fréquents à relever. Ce système de suivi de prix d’évènement est détaillé ci-dessous :

Vous pourrez gagner jusqu’à 1 000 points par série de défis, et la série sera actualisée tous les jours. Ces défis peuvent être relevés dans le mode à durée limitée ou dans n'importe quel autre mode. Libre à vous de choisir comment vous souhaitez progresser. Comme précédemment, vous pourrez toujours accomplir les défis de votre Passe de combat en parallèle.

Objets cosmétiques premium limités à l’évènement

L’évènement de collection Piratage système d’Apex Legends vous propose une nouvelle série de 24 objets cosmétiques thématiques à durée limitée. Ces 24 objets seront disponibles en achat direct (contre des pièces Apex ou des matières premières) ou via les packs Apex d’évènement pendant toute la durée l’évènement. Chaque pack d’évènement contiendra un objet d’évènement et deux objets extra-évènement selon les taux de probabilité suivants :

Les objets indépendants de l’évènement peuvent appartenir aux catégories suivantes : skins d’arme, skins de Légende, exécutions de Légende, images de bannière, poses de bannière, suivis de stats, répliques d’intro, répliques de frag, charmes d’arme ou matières premières.

Si vous débloquez les 24 objets du pack Piratage système disponibles au cours de cet évènement de collection, vous débloquerez gratuitement le set Héritage d’Octane. Si vous ne parvenez pas à débloquer ce nouveau set Héritage au cours de l’évènement, il deviendra disponible dans les packs Apex à l’issue de l’évènement.

Nous sommes en train de revoir le système des sets Héritage pour vous permettre d'acquérir plus facilement celui que vous visez. Au lieu de recevoir d'un coup tout un set Héritage, vous recevrez des fragments du set. Vous pourrez ensuite utiliser ces fragments pour obtenir le set Héritage que vous voulez. Les chances d'obtenir ces fragments sont les mêmes que dans l'ancien système. Ainsi, au bout de 500 packs Apex, vous aurez assez de fragments pour obtenir un set Héritage dans la boutique. Et ne vous en faites pas, votre progression vers les 500 packs Apex sera conservée malgré ce changement. N’oubliez pas qu’une fois qu'un joueur possède tous les sets Héritage, il ne pourra plus recevoir ce type de fragments avant que de nouveaux sets Héritage soient ajoutés au jeu.

-SaladGuy-RSPN