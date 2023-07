Armored Core VI: Fires of Rubicon nous présente son scénario dans une nouvelle bande-annonce impressionnante

Entre les King's Field et Dark Souls, FromSoftware s'est fait une belle réputation avec la franchise Armored Core, des jeux d'action avec d'énormes robots. Un nouvel opus arrivera le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon, Armored Core VI: Fires of Rubicon, et il s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Cette vidéo partagée par l'éditeur Bandai Namco se concentre sur le scénario d'Armored Core VI: Fires of Rubicon, parce qu'il ne s'agira évidemment pas que d'affrontements entre gros mechas ici. Le joueur incarnera le pilote du C4-621, envoyé sur la planète Rubicon 3 pour combattre les chiens de Handler Walter.

La date de sortie d'Armored Core VI: Fires of Rubicon est fixée au 25 août 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.