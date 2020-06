Ary and the Secret of Seasons : une nouvelle vidéo de gameplay dévoilée

L'éditeur Modus Games vient de dévoiler cette semaine une nouvelle vidéo de gameplay d'Ary and the Secret of Seasons, un jeu d'action et d'aventure codéveloppé par eXiin et Fishing Cactus. La scénariste du jeu Genese Davis nous emmène donc à Valdi, monde imaginaire dans lequel se déroulera l'aventure.

Ary and the Secret of Seasons suivra l'aventure d'Aryelle, qui vient de devenir la Gardienne de l'Hiver et qui a désormais le pouvoir de manipuler les saisons. Un pouvoir bien pratique pour vaincre des ennemis, explorer le monde de Valdi et résoudre des énigmes. De sombres forces mystérieuses viennent d'envahir son monde, Aryelle doit donc les affronter grâce à ses pouvoirs.

Ary and the Secret of Seasons est attendu dans le courant du mois de septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre est disponible en précommande à 29,99 € sur Amazon.fr.