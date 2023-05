Assassin's Creed Mirage dévoile son gameplay revenant aux sources et officialise sa date de sortie

Ce mercredi après-midi, plusieurs revendeurs japonais indiquaient la même date de sortie pour Assassin's Creed Mirage, le 12 octobre 2023. Comme il y a rarement de la fumée sans feu et que l'Ubisoft Forward est encore assez lointain, nous nous attendions à ce que le PlayStation Showcase soit le théâtre d'une telle annonce, avant de découvrir longuement le jeu du côté de son éditeur. Eh bien, nous avions en partie raison, car c'est bien à cette date que le jeu verra le jour sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais la révélation de son gameplay n'a pas attendue, une bande-annonce pleine de promesses ayant été diffusée à l'évènement.

Le retour aux sources promis lors de son annonce se fait sentir dès les premières secondes avec un assassinat aérien puis un autre en plein milieu de la foule. Pour autant, Basim aura un aigle en guise de compagnon, indiquant que la vision aérienne des zones de jeu sera de retour, il faut dire que la fonctionnalité est très agréable et permet d'admirer les décors à tout instant. Bagdad et ses terres alentour entre oasis et désert nous vendent déjà du rêve durant ces quelques secondes narrées par Roshan (Shohreh Aghdashloo). Nous découvrons également quelques phases de parkour qui sentent bon les anciens épisodes, à voir manette en mains si les sensations seront bonnes, et l'iconique saut de la foi. Retour des bombes fumigènes et des couteaux de lancer, assassinat depuis un rebord, vol tout en discrétion par derrière, une mécanique de passage du temps en étant assis sont aussi au programme. La versatilité de Basim en combat vient clôturer cet aperçu qui a tout pour nous rassurer.

Au passage, Ubisoft a également mis en ligne une vidéo pour l'édition Deluxe afin de nous présenter son contenu, dont les éléments cosmétiques inspirés par Prince of Persia.

Nous apprenons aussi que cet épisode sera le premier à être intégralement doublé en arabe, avec Eyad Nassar prêtant sa voix à Basim.

نسعد ونفخر بالإعلان عن بطولة الفنان القدير إياد نصّار في النسخة العربية من "Assassin's Creed Mirage السراب" بدور الشخصية الرئيسية باسم بن إسحاق. إليكم هذه الرسالة القصيرة منه ????

تصدر في 12 أكتوبر مع ترجمة ودبلجة كاملة. نتشوق لإصدار اللعبة ونتمنى أن تعجبكم! pic.twitter.com/Ype6ttXpFv — Assassin's Creed (@AssassinsAR) May 24, 2023

Maintenant que nous savons concrètement à quoi ressemble Assassin's Creed Mirage et quand il débarquera, ces prochaines apparitions devraient donc aller davantage dans le détail.