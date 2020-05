Assassin's Creed Valhalla : oui, il y a des similitudes avec God of War, mais ça ne dérange personne

Après des mois d'attente et quelques rumeurs, ça y est, Ubisoft a officialisé Assassin's Creed Valhalla, d'abord via un artwork réalisé par BossLogic puis au travers d'une cinématique en images de synthèse efficace et violente. Oui, le titre se déroulera à l'ère des Vikings, et même s'il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir du gameplay, les joueurs voient déjà une ressemblance avec God of War, dernier jeu en date de Santa Monica Studio.

Le point commun ? L'époque des Vikings, car si God of War lorgne vers la mythologie et les créatures magiques, Assassin's Creed Valhalla promet déjà d'être un peu plus réaliste, le titre nous emmenant notamment faire des pillages en Angleterre. Interrogé par GameSpot, le directeur narratif Darby McDevitt n'a pas peur de la comparaison, car les deux jeux seront bien différents :

God of War est génial - oui, j'y ai joué. Il est fantastique. Je ne dirais pas que nous sommes trop inquiets, parce que la plupart des jeux, lorsqu'ils touchent à ce sujet, lorgnent en fait très fortement vers la mythologie. C'est donc un principe frontal : vous jouez à God of War pour pouvoir frapper Baldur au visage, rencontrer tous ces personnages et voyager dans des environnements fantastiques. Très peu de jeux traitent réellement l'expérience des Vikings nordiques de manière historique. Je pense que l'envie est de toujours se diriger immédiatement vers des éléments de la mythologie, mais nous voulons vraiment que vous vous sentiez comme si vous viviez dans l'Angleterre du Moyen Âge, que vous exploriez les ruines romaines laissées 400 à 500 ans plus tôt par les Romains et les restes des tribus britanniques avant cela, et même les païens saxons avant qu'ils ne se convertissent tous au christianisme.

Darby McDevitt explique le rapport aux dieux dans Assassin's Creed Valhalla sera plus personnel, comme cela est déjà visible dans la bande-annonce en CGI, alors qu'Eivor semble apercevoir Odin sur le champ de bataille. Mais le jeu ne sera pas comme Assassin's Creed Odyssey, qui proposait de croiser (et d'affronter) des Dieux mythologiques, non, cet opus chez les Vikings mettra en scène des humains, qui se déplacent à chevaux ou en drakkars, et la religion ou mythologie sera plus classique dans son aspect quotidien.

Assassin's Creed Valhalla sera donc bien différent de God of War, et cela ravit Cory Barlog, directeur du jeu de Santa Monica Studio. Sur Twitter, il a en effet commenté :

Personne ne devrait s'inquiéter. Les mythes existent depuis longtemps et persisteront à travers les âges, offrant à d'innombrables créateurs un puits profond pour y piocher - à condition qu'ils soient prêts à sacrifier un œil pour le savoir.

Cory Barlog est donc « TRÈS impatient de jouer à Assassin's Creed Valhalla quand il sortira », mais le papa de God of War devra faire comme tout le monde et patienter jusqu'à la fin de l'année pour retrouver le jeu d'Ubisoft sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et Google Stadia.