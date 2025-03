Battlefield 6 : du gameplay leak de partout

Electronic Arts et ses studios jouent gros avec le prochain Battlefield. Sa conception se fera de manière communautaire, Battlefield Labs a été lancé récemment pour permettre à certains fans d'essayer le jeu de tir avant l'heure et l'améliorer avant le lancement. Une première phase de test a eu lieu ce week-end et, malgré les interdictions de partager du contenu sur la Toile... certains joueurs ont partagé du contenu sur la Toile.



Sur Reddit et les réseaux sociaux, un tas de vidéos de gameplay ont été publiées ces dernières heures, ce qui va sans doute agacer EA Games, mais pour l'instant, les joueurs sont rassurés. S'il est bien difficile de juger la qualité des graphismes avec ces images compressées, Battlefield 6 propose un tas d'effets visuels, des décors destructibles de manière réaliste et un sound design impressionnant. Une séquence, à découvrir ci-dessus, montre des affrontements très intenses en milieu urbain, pour le plus grand plaisir des fans, même si la conduite du char laisse certains perplexe.

Pour rappel, ce Battlefield est toujours en phase de développement, le jeu devrait être amélioré au fil des mois, sa sortie étant prévue avant le 31 mars 2026. D'ici là, vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à 27 € sur Amazon.