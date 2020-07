Beyond Good & Evil : à quand le deuxième volet du jeu ?

Présentation du jeu vidéo Beyond Good & Evil





Créé par le français Michel Ancel et développé par Ubisoft, Beyond Good & Evil est un jeu qui consiste à confronter les joueurs à différentes situations contraignantes scindées en des missions de courses, de combats et d'infiltration. Sorti et publié en 2003 pour la première fois sur PlayStation 2, PC et Xbox, Beyond Good & Evil fut une vraie révolution dans l'univers vidéoludique. Dans ce premier volet, le joueur principal est représenté par Jade, une jeune fille très courageuse et combative prête à accomplir toutes les missions qui lui seront confiées. Sa mission principale est de rendre justice et surtout de protéger le refuge d'orphelins dont elle s'occupe avec l'aide et le conseil de son oncle Pey'j (l'homme cochon) et son ami l'espion Double H. Elle affronte les sections Alpha dirigées par le Géneral Kehck et les extraterrestres DomZ kidnappeurs des parents du foyer d'orphelins, avec ses alliés du réseau IRIS l’armée de sabre. En résumé, Beyond Good & Evil est une guerre des gangs conçue pour les gamers qui ont soif d’aventure.

Les personnages du jeu vidéo Beyond Good & Evil





Les personnages sont rangés en deux groupes. D'un côté, les protagonistes dont l'héroïne principale est Jade, sont constitués de Pey'j, Double H, Hann, Belles Mirettes et tous les membres du réseau IRIS. De l'autre, les antagonistes de la section Alpha avec à sa tête le Général Kehck et les extraterrestres DomZ.

Où se déroule le jeu Beyond Good & Evil ?





Le jeu vidéo Beyond Good & Evil se déroule sur la petite planète minière Hyllis précisément dans l'Akuda Bar qui est l'endroit de traitements des informations recueillies par Jade. L’Akuda Bar est également le quartier général du réseau IRIS.

Quelle est la date de sortie de Beyond Good and Evil 2 ?





Après 17 ans d’existence, Beyond Good & Evil a su garder en haleine les rompus de la manette. En effet, prévu pour 2008 à la base, le deuxième volet n'est toujours pas disponible, nous en avions même fait une preview en 2018. Ainsi, depuis 2008, le premier trailer de cette suite ne cesse de nourrir constamment l’envie grandissante des gamers dont l’enfance et l’adolescence ont été bercées par cette odyssée. Pour manifester ce besoin de reprendre les manettes pour jouer la deuxième partie, ils n’hésitent pas poser des questions sur la date de sortie du jeu. Mais pour calmer leur ardeur, le concepteur a fait circuler sur les réseaux sociaux (et sites internet) les images du casting des personnages, les nouveaux graphismes en 3D, et les nouvelles touches de personnalisation des avatars, dont les tatouages et cicatrices. La preuve, juste après sa sortie, les cyber cafés et les paris en ligne étaient pris d’assaut par les gamers, toutes catégories confondues.

Bien que les graphismes en 3D apportent une dimension plus réelle au jeu, il pourrait être intéressant de considérer la réalité virtuelle pour rassembler encore plus d'adeptes autour de ce jeu. Certains titres, par exemple Resident Evil 7: Biohazard, proposent d'ores et déjà de la réalité virtuelle. De manière plus originale néanmoins à la popularité grandissante, nous retrouvons les casinos en direct, où le joueur est en immersion totale avec son environnement. En effet, cette technologie moderne apporte une tout autre dimension au jeu, où le joueur fait partie intégrante de la table avec un véritable croupier et face à de véritables adversaires en ligne. Mais avant d'arriver à de tels développements sur Beyond Good & Evil 2, le concepteur a revu le style vestimentaire traditionnel et ethnique et bien d'autres détails plus actuels des personnages pour les faire paraître tous plus vrais et authentiques les uns que les autres.

Concernant la vraie date de sortie de Beyond Good & Evil 2, Ubisoft avait annoncé lors de l’E3 en 2019 que le jeu serait disponible lors du prochain E3 qui aura lieu à Los Angeles en 2020 (annulé suite à la pandémie).

Ce qu’espèrent les gamers pour la deuxième partie de Beyond Good & Evil.





L’attente des gamers est énorme. En effet, ils espèrent faire face à un jeu avec des nouveautés et des aventures encore plus excitantes et plus coriaces que les aventures affrontées dans la première partie. En attendant, signalons que de nombreux internautes continuent de participer aux artworks.