Black Myth: Wukong, le CEO de Game Science étonné de la victoire d'ASTRO BOT aux Game Awards 2024

Hello à toutes et tous ! Poaw poaw poaw, ce cru 2024 des Game Awards, juste amazing ! Toutes ces annonces, je ne vais pas toutes les citer mais il y en a eu un paquet et du bon, des frissons des frissons, bon il a manqué pas mal de gameplay mais c'est le jeu ma pauv' Lucette.Pas mal de cinématiques donc, à défaut de gameplay, mais elles étaient de qualité, avec mention spéciale au trailer des Dogs pour INTERGALACTIC The Heretic Prophet (ça sonne pour l'épisode 2 INTERGALACTIC Rise of the Prophetdonc mention plus que spéciale à la cinématique in engine svp, quand on voit juste le rendu, la gestion de la lumière, sans parler des animations faciales, je me répète mais le tout in real time !Bon, revenons sur terre, sans jeu de mots, pour savoir comment est décerné le GOTY, il faut se poser quelque peu, prendre du recul. Tout est dans le nom : Game Of The Year, ça à l'air bête comme terme mais tout est là, devant les yeux, ce n'est pas un Business Of The Year, c'est à dire que ce n'est pas le jeu qui s'est vendu le plus, par palettes qui est élu, non, ça peut être lié, mais en aucun cas un critère de sélection. Ce qui qualifie un GOTY récompense la qualité intrinsèque du jeu, dans sa globalité, et dans les moindres details, et Astro Bot, pour ceux qui ont joué, respire la passion du jeu vidéo. Ça ne veut pas dire que les autres jeux nommés sont tout pourris loin de là, ils méritent la sélection car ils ont, chacun, leurs qualités, mais il y en un qui a une qualité en pluset qui sort du lot.En tout cas bravo à la team Asobi !