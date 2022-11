Blacktail : date de sortie et bande-annonce de gameplay pour le jeu de tir avec Baba Yaga

The Parasight développe actuellement Blacktail, un jeu de tir à la première personne inspiré des mythes slaves et qui suivra Yaga, une jeune femme exilée de son village suite à des accusations de sorcelleries. Un titre prometteur qui était attendu en fin d'année, et bonne nouvelle, il sera à l'heure.

Focus Entertainment partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de gameplay de Blacktail, dévoilant sa date de sortie fixée au 15 décembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Voici une petite présentation du jeu :

Rassemblez des ressources pour fabriquer des potions et des flèches, utilisez votre arc, votre balai et votre gantelet pour participer à des combats de boss passionnants et rencontrez de nombreuses créatures bizarres et bavardes au cours de vos aventures. Levez le voile sur votre passé, décidez du sort de la terre et de ses habitants. Constatez l'impact de chaque décision sur vos compétences ! Le choix vous appartient. Deviendrez-vous le redoutable gardien des bois, ou la terreur dont sont faits les cauchemars ?

En attendant de découvrir Blacktail le mois prochain, vous pouvez déjà précommander le titre contre 23,99 € (-20 %) sur GOG.com.